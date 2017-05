Jimena Barón habló de Delpo: "Siento cosas muy lindas"

Jimena Barón estuvo este domingo en el programa de Mirtha Legrand y, como no podía ser de otra manera, la diva le preguntó sobre su relación con Juan Martín del Potro.





La actriz se mostró muy sincera al dar detalles del noviazgo, aunque se negó a responder si está enamorada o no. "Juan Martín nos está viendo ahora. Me dijo que me relaje y haga lo que quiera. No estoy relajada, mi amor", señaló.





"Yo lo conozco desde el 2011 y siento que ahora él está pagando platos rotos de mi relación anterior porque me lastimaron mucho y todavía me estoy enderezando, pero siento cosas muy lindas por él", indicó.





Por último, Barón aludió a su vínculo con Daniel Osvaldo y no dudó en dar a conocer los altibajos que le generó esa relación: "A veces me da pánico de que me salgan las cosas mal porque tuve una experiencia delicada con una persona que me dejó expuesta", sentenció.