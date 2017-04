Jaguares cayó ante Sharks en Durban

Estuvo cerca, pero Jaguares no mostró el mismo nivel que venía teniendo y no pudo con Sharks en el Kings Park. Fue caída por 18-13 en un apretado duelo por la séptima fecha del Super Rugby. La gira para el conjunto argentino seguirá en Pretoria frente a Bulls, que perdió en Tokyo con Sunwolves.

Como en los dos partidos del 2016, el choque fue más que cerrado. Si bien los sudafricanos aprovecharon una pelota robada de Cobus Reinach a Pablo Matera para el primer try del encuentro, los Jaguares se recuperaron rápido y siempre parecía que una jugada podía terminar en try. El predominio en el juego le dio la posibilidad a Nicolás Sánchez de sumar con el pie y comenzó efectivo para dar vuelta la historia por 6-5. Sin embargo, en las dos siguientes desperdició su chance y no pudieron aumentar la ventaja. En cambio, Curwin Bosch en la que tuvo acertó y volvió a poner arriba a los suyos.

Ninguno de los dos pudo mostrar su buen nivel de la temporada. Demasiadas imprecisiones de ambos lados. Los que más cerca estuvieron de apoyaron fueron los locales en la etapa inicial. Primero salvó el in goal Bautista Ezcurra y cuando terminaban los 40 iniciales Matías Alemanno le hizo volar la pelota a Bosch.

Lejos del nivel mostrado en los partidos en Vélez, los dirigidos por Raúl Pérez nunca encontraron la sintonía en los pases y el juego colectivo. Y Sharks, como en la etapa inicial, pegó rápido y su centro Esterhuizen, uno de los puntos altos, rompió dos tackles para su try.

Parecía que se venía la tormenta por la amarilla a Sánchez, pero los Jaguares pudieron mantenerse en partido. Y no sólo eso, sino también marcaron un try a través de Creevy, tras pedido de TMO y sorpresa para todos porque no se veía en las repeticiones como el capitán apoyaba. Pero Angus Gardner confió en lo que había visto y lo convalidó.

Ya 15 contra 15, los argentinos no pudieron tener el control del juego. Le dieron la pelota a los sudafricanos y ellos consiguieron un penal para estirar la ventaja a 18-13, y así dormir el encuentro para llevarse una victoria clave.

Los Jaguares desperdiciaron una gran posibilidad. Sharks no tuvo una gran versión tampoco, pero logró un triunfo que más adelante puede pesar y mucho.

SINTESIS:

SHARKS (18): 15 Curwin Bosch, 14 Kobus van Wyk, 13 Lukhanyo Am, 12 Andre Esterhuizen, 11 Lwazi Mvovo, 10 Inny Radebe , 9 Cobus Reinach, 8 Daniel du Preez, 7 Jean-Luc du Preez, 6 Tera Mtembu (c), 5 Stephan Lewies, 4 Etienne Oosthuizen, 3 Coenie Oosthuizen, 2 Franco Marais, 1 Tendai Mtawarira.

CAMBIOS: PT 20´ Jeremy Ward por Mvovo; ST 14´ Thomas du Toit por Mtawarira.

Suplentes: 16 Chiliboy Ralepelle, 18 Lourens Adriaanse, 19 Ruan Botha, 20 Philip van der Walt, 21 Michael Claassens,, 23 Rhyno Smith.

JAGUARES (13): 1-Lucas Noguera Paz, 2- Agustín Creevy (c), 3- Ramiro Herrera, 4- Marcos Kremer, 5- Matías Alemanno, 6- Pablo Matera, 7- Tomás Lezana, 8- Leonardo Senatore, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Nicolás Sánchez, 11- Ramiro Moyano, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Orlando, 14- Bautista Ezcurra, 15- Joaquín Tuculet.

CAMBIOS: ST 10´ Santiago Cordero por Moyano y Felipe Arregui por Herrera; 15´ Guido Petti por Alemanno, Rodrigo Báez por Matera y Santiago García Botta por Noguera Paz; 20´ Felipe Ezcurra por Bertranou; 29´ Roberto Tejerizo por Creevy y Santiago González Iglesias por Sänchez.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 7´ Try Reinach (S); 12´ y 15´ Penales Sánchez (J); 29´ Penal Bosch (S). Resultado parcial: Sharks 8-6 Jaguares

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 5´ Try Esterhuizen, conv. por Bosch (J); 23´ Try Creevy, conv. por Bosch (J); 35´ Penal Bosch (S).

AMONESTADO: ST 17´ Sánchez (J)

Estadio: Kings Park, Durban.

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

Árbitros asistentes: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda), Stuart Berry (Sudáfrica)

TMO: Marius Jonker (Sudáfrica)