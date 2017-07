Inicio complicado: el torneo de FEFUSA no pudo jugar dos series de playoffs

Los cuartos de final del torneo de futsal masculino que organiza FEFUSA comenzaron a jugarse en la noche del lunes. El inicio de los playoffs no fue el esperado porque la llovizna nocturna obligó a suspender los partidos programados en la Unión Vecinal de la Villa América.

El ganador de la noche fue Rotonda AC que goleó 6 a 1 a Bermejito. El otro duelo disputado en la Unión Vecinal del Barrio Hualilán dejó el empate 4 a 4 de Pumas vs. San Ciro.

Los duelos de UV. Juan Jufré vs. UV Barrio Aramburu y Sarmiento vs. Barrilete Cósmico no pudieron disputarse y serán reprogramados. Desde FEFUSA informaron que este martes se conocerá el nuevo cronograma que incluiría la grilla para las revanchas de las series.