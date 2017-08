Inédito: Confirmaron los días y horarios para las primeras 12 fechas de la Superliga

Embed #Superliga Fixture confirmado de las fechas 1 a 6 (sigue)... pic.twitter.com/2Bzo50Aock — Marirro Varela (@marirrovarela) 17 de agosto de 2017

La flamante Superliga de Primera División, que comenzará oficialmente el viernes 25, confirmó este jueves el día y horario de todos sus partidos en las primeras doce fechas, lo que representó un hecho inédito para un fútbol argentino siempre marcado por la desorganización.El calendario por lo que resta del año fue presentado en un breve acto del que participaron el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia; el CEO de la Superliga, Mariano Elizondo; el director nacional de Seguridad en Eventos Futbolísticos, Guillermo Madero; el titular de la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones, y directivos de las empresas Fox y Turner, nuevas licenciatarias de los derechos de televisión.Como novedad, el nuevo torneo argentino tendrá un partido matinal en cada fecha desde las 11.05, y los primeros en debutar en ese turno, apuntado al mercado europeo, serán San Martín de San Juan y Patronato de Paraná en territorio cuyano.Tapia consideró que esa planificación establece "un antes y un después" para el fútbol argentino porque en lo sucesivos los hinchas de todos los equipos podrán "saber el día y los horarios de todos los partidos", como sucede en el Viejo Continente.El mandamás de AFA aseguró que todas las partes con incidencia en la programación "firmaron un compromiso" para respetar lo acordado, por lo que confió en "transitar el camino de la previsibilidad"."También queríamos evitar cualquier tipo de suspicacias y con esto queda de lado cualquier cosa malpensada", celebró Tapia.En sintonía, Elizondo calificó la iniciativa como "un paso adelante" y la encuadró dentro de una estrategia para "trabajar con previsibilidad"."La AFA, la Superliga, la seguridad y la televisión estamos comprometidos para hacer cumplir el día y horario de todos los partidos. Salvo casos de fuerza mayor, por seguridad o equipos que puedan pedir excepciones por competir en torneos internacionales, el calendario no será modificado", garantizó.Madero, a cargo de la seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó abierta la posibilidad de que la fecha 12, la última de 2017, pueda sufrir cambios por un evento vinculado al comercio que se desarrollará en la región metropolitana durante ese fin de semana.Por lo demás, el funcionario aseguró que el gobierno "celebra" la seriedad de la programación y "apoyará firmemente" para cumplir con lo fijado.Lugones, por su parte, valoró: "Es un paso importantísimo porque venimos de un desorden muy grande y trabajamos tapando agujeros desde la improvisación. Así era difícil. Hoy estuvimos presentes los organismos de Nación, Provincia y Ciudad".El superclásico entre River Plate y Boca Juniors, correspondiente a la octava fecha, se disputará el domingo 5 de noviembre a los 18.05 en el estadio Monumental de Núñez.Desde la siguiente jornada entrará en vigencia el horario de verano, por lo que el primer turno será a las 17 y no se jugará el partido de las 11.05.La primera fecha postergó el partido entre los ascendidos Argentinos Juniors y Chacarita Juniors, que jugarán el domingo 8 de octubre, en fecha FIFA.Tigre-Vélez Sarsfield (19.05) y Banfield-Belgrano de Córdoba (21.05).: Defensa y Justicia-Gimnasia y Esgrima La Plata (14.05); Colón de Santa Fe-Rosario Central (16.05); Talleres de Córdoba-Lanús (18.05) e Independiente-Huracán (20.05).; Atlético Tucumán-Godoy Cruz de Mendoza (14.05); San Lorenzo-Racing Club (16.05); Boca Juniors-Olimpo de Bahía Blanca (18.05) y Temperley-River Plate (20.05).Newell's Old Boys-Unión de Santa Fe (19.05) y Estudiantes (La Plata)-Arsenal (21.05).