Independiente abrirá la fecha ante Estudiantes con la necesidad de ganar en casa

Independiente buscará este viernes su primera victoria como local en la era del técnico Ariel Holan, cuando reciba a Estudiantes de La Plata, en un partido correspondiente a la fecha 22 del torneo del Campeonato de Primera División.



El Rojo y el Pincha se medirán desde las 21.15, en el estadio Libertadores de América en Avellaneda, con el arbitraje de Jorge Baliño y transmisión a cargo de la Televisión Pública Argentina.



Independiente, que marcha noveno en el torneo con 34 puntos (a once del líder Boca), es dirigido por Holan desde la fecha 15, cuando el ex DT de Defensa y Justicia reemplazó a Gabriel Milito. Desde que asumió, el equipo logró tres empates como local (contra San Martín de San Juan, Vélez y Atlético Rafaela) y tres victorias de visitante por el campeonato (Patronato y las últimas dos al hilo sobre Talleres de Córdoba y Arsenal), pero aún no festejó en el Libertadores de América.



Estudiantes, por su parte, está prendido más arriba en la tabla con 39 unidades y no quiere ceder espacio. Los conducidos por Nelson Vivas, al igual que Independiente, no perdieron en las últimas seis fechas, con tres triunfos y tres empates (en las últimas dos fechas contra Newell's 1-1 y Huracán 0-0).



En Independiente, Walter Erviti -que sufrió un esguince de rodilla ante Atlético Rafaela y no jugó ante Arsenal- podría retornar al equipo principal, aunque Holan no quiere apurarlo y por eso continuaría en el 11 inicial Diego Torito Rodríguez, que está teniendo un buen nivel junto a Nery Domínguez en el doble cinco. Otra opción es ponerlo a Erviti (36 años) por Martín Benítez.



La otra variante que podría presentar Independiente es el ingreso del zaguero Alan Franco, quien se perdió también el encuentro ante Arsenal por un traumatismo lumbar. En caso de entrar Franco, saldría Juan Sánchez Miño y Nicolás Tagliafico pasará a jugar de lateral.



Estudiantes presentará modificaciones por las bajas obligadas por problemas musculares de Israel Damonte, que podría regresar contra Boca, y del delantero colombiano Juan Ferney Otero, que en la semana sufrió una lesión grado 2 en el sóleo de la pierna izquierda y recién podría regresar para el choque copero ante Barcelona en Ecuador el 17 de mayo.



El DT Nelson Vivas volverá a optar por una rotación, ya que el martes deberá jugarse gran parte de sus chances en la Copa Libertadores ante Atlético Nacional en Medellín, partido para el cual viajará el domingo a las 6.30.



El defensor Leandro Desábato dejará la titularidad y será reemplazado por el juvenil Juan Marcos Foyth, Rodrigo Braña volverá a salir de entrada y Lucas Viatri, quien regresó frente a Huracán tras casi un mes de recuperación, no hará dupla con Javir Toledo sino que el técnico se inclinaría por un solo punta.

En el historial en Primera, Independiente y Estudiantes jugaron 168 partidos. El Rojo se impuso en 68 oportunidades, los platenses ganaron 50 veces y empataron en otros 50 encuentros.



Probables formaciones

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Jorge Figal, Juan Sánchez Miño o Alan Franco y Nicolás Tagliafico; Diego Rodríguez o Walter Erviti y Nery Domínguez; Emiliano Rigoni, Ezequiel Barco y Martín Benítez; Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.

Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar, Matías Aguirregaray, Juan Marcos Foyth, Jonathan Schunke y Sebastián Dubarbier; Augusto Solari, Santiago Ascacibar, Rodrigo Braña y Bautista Cascini, Lucas Rodríguez; Lucas Viatri o Javier Toledo. DT: Nelson Vivas.



Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Libertadores de América.

Hora de inicio: 21.15 (Televisión Pública Argentina).