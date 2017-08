¡Imperdible! Todo lo que tenés que saber de la pelea Mayweather-McGregor

La pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor ha despertado un gran interés en todo el mundo y los sanjuaninos no son la excepción. El combate, que se desarrollará en el T-Mobile Arena de Las Vegas, podrá verse cerca de la medianoche del sábado a través de la señal de cable y contando con un servicio premium.

Mayweather, con un récord de 49 peleas ganadas y ninguna perdida, pondrá todo su prestigio en juego ante el irlandés que sensación en las artes marciales mixtas. La pelea, con reglas de boxeo, fue programada para las 23.55 (hora argentina).

La velada tendrá cinco combates preliminares que comenzarán a las 20 y serán: Gervonta Davis vs. Francisco Fonseca (campeonato mundial peso superpluma IBF), Nathan Cleverly vs. Badou Jack (campeonato mundial peso semipesado WBA), Andrew Tabiti vs. Steve Cunningham (cinturón vacante de campeón USBA en el peso crucero), Shawn Porter vs. Thomas Dulorme y Juan Heráldez vs. José Miguel Borrego.

En San Juan sólo se podrá ver por la señal de Fox Premium Action. Para disfrutar de la pelea deberás contar con el servicio Digital HD de Supercanal y sintonizar el canal 462. En DirecTV se puede ver en el 561 o 1561 (HD).