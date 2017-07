Hombre de palabra: Ponzio "volvió loco" a Maxi Rodríguez para que fuera a River

El volante de River Plate y exNewell's, Leonardo ponzio, se refirió a la salida de Maxi Rodríguez de Newell's y aseguró que "lo volvió loco" para que fuera a jugar al equipo de Núñez, pero que la Fiera no quiso romper su palabra de que no iba a jugar en ningún club argentino que no fuera la Lepra.

"Lo que le toca a él es dificilísimo, porque lo siente así, más hincha que él no hay, por eso lo reflejó en lo que dijo que no iba a jugar en ningún equipo de Argentina que no fuera Newell's", argumentó hoy Leo Ponzio, quien está haciendo la pretemporada en Orlando con el equipo millonario.

"Lo volví loco hasta último momento para ver si quería venir a River, pero no, es un hombre de palabra", sentenció el volante que hoy se ganó el corazón del hincha millonario, y lamentó su salida del equipo del Parque.

"Maxi da señales para que sepan que lo llamamos anteriormente ídolo, porque cuando volvió, cuando le tocó poner la cara, lo hizo, después se termina yendo por situaciones no futbolísticas, porque él quiere seguir jugando, porque sino se hubiese retirado, pero por las situaciones en las cuales estamos hablando de gente que nos maneja", fustigó el mediocampista de Las Rosas que surgió futbolísticamente en el Parque Independencia.

"Eso nos lleva -prosiguió Leo- a que una persona que nació, y que vivió en el club, hoy se tenga que ir a terminar su carrera en otro país u otro fútbol. El, como tantos otros que se van a otros clubes, se merecen otra cosa, ya que pasan a estar en otro eslabón y la gente tiene que aceptarlo como eso. Ellos no se pueden ir del club donde nacieron".

Por otro lado, Ponzio sentenció que "no me siento un ídolo", aunque admitió sentirse "un tipo muy querido. Los jugadores se convierten en ídolos cuando dejan de jugar", afirmó Ponzio en el hotel Omni Orlando Resort.

"Si (Ramón) Díaz seguía yo me iba del club. Es que quería jugar y no tenía lugar. Pero llegó (Marcelo) Gallardo y todo cambió. Luché por lugar y me lo gané", agregó el santafesino de 35 años en rueda de prensa.

Y siguió: "Seguro que en la gente fue muy importante el ascenso, los triunfos sobre Boca en la Sudamericana y la Libertadores y habernos quedado con esas Copas. Si lo hubiera planeado, hubiese querido que sea ahora que estoy maduro", puntualizó.

Ponzio calificó como "muy buena" la pretemporada de 12 días en Orlando, ya que le permitió al plantel "trabajar tanto en lo físico como lo futbolístico" y "apoyó" el nuevo dibujo táctico, que incluye muchos volantes con más juego que marca.

"Tendremos que estar concentrados los 90 minutos, porque jugaremos con muchos mediocampistas de buen pie, con mucha llegada. Eso nos dará más alternativas de primer pase y a la vez nos exigirá un poco más porque quedarán muchos espacios", analizó.

En tal sentido, el santafesino destacó que llegaron "refuerzos de elite", por Germán Lux, Javier Pinola, Enzo Pérez e Ignacio Scocco, y descontó que se adaptarán "rápido".

Ponzio también habló sobre Guaraní de Paraguay, de cara al encuentro revancha del martes 8 de agosto en el estadio Monumental de Núñez, tras el triunfo por 2-0 en el de ida jugado en Asunción.

"Tenemos que mantener la mentalidad del primer partido. Debemos ser respetuosos. No podemos pensar en la próxima instancia hasta no pasar esta", advirtió.

"Si somos candidatos a ganar la Libertadores es por lo que hicimos en los últimos años. En la Copa hay que hacerse fuerte de local", finalizó Ponzio.

River recibirá a Guaraní el martes 8 de agosto, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Libertadores, tras la victoria en la ida por 2-0 en tierras paraguayas.