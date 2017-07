Histórica gira: UPCN viajará a Polonia para jugar un torneo y amistosos

El presidente de UPCN San Juan Voley, José Pepe Villa, anunció que el club realizará una histórica gira de pretemporada por Polonia, en el que jugará el torneo cuadrangular denominado 10th Tournament for the Cup of the President of Krosno, al que fue invitado especialmente. Se llevará a cabo en septiembre en la ciudad de Krosno y los sanjuaninos jugarán contra los polacos de Aseco Resovia, los italianos de Monza y otro conjunto de Italia, a definir, pero también de la Liga A1 de ese país.

Villa indicó que el club recibió la invitación enviada especialmente por la Asociación de Vóleibol Karpaty Krosno y que el torneo internacional de clubes se desarrollará del 14 al 16 de septiembre. UPCN encarará el cuadrangular con cierto rodaje, pues la pretemporada sanjuanina comenzará el 8 de agosto.

UPCN viajará a Polonia el 10 de septiembre y luego de jugar la Copa de Krosno, se trasladará 50 km para disputar tres amistosos ante Resovia, antes de volver al país el 20 de septiembre.

Habitualmente, UPCN ha desarrollado torneos de preparación en Brasil, pero la invitación de Polonia implicará un desafío más importante aún. Sólo hay un antecedente de una gira de pretemporada fuera de Brasil para UPCN (se busca estos destinos para mejorar el nivel de juego del equipo) y fue en 2010 cuando disputó el World Challenge en California, Estados Unidos. (UPCN San Juan Vóley)