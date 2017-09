¿Hace cambios? Gorosito dio la lista de San Martín para visitar el domingo a Racing

San Martín acumula dos derrotas en fila en la Superliga y buscará volver a la senda del triunfo este domingo cuando visite a Racing. La tarea no será nada sencilla y Gorosito, que todavía no confirmó el equipo, dio a conocer la lista de convocados. En la nómina no hay grandes novedades.

El entrenador tendría una duda en la alineación inicial y sería en la ofensiva. Nicolás Maná y Martín Luque se disputan el sector izquierdo del ataque y la decisión final sería tomada el sábado. El resto del equipo sería el mismo que jugó el último domingo ante River.

Los probables once titulares serían: Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Matías Escudero, Arian Pucheta, Mauricio Casierra; Álvaro Fernández, Emiliano Agüero; Gustavo Villaruel, Claudio Mosca, Luque o Maná; y Facundo Barceló.

El resto de los convocados fueron: Leonardo Corti, Damián Schmidt, Marcos Gelabert, Gabriel Carabajal, Maximiliano Rodríguez y Pablo Magnín. La única novedad en la lista de concentrados es la aparición de Magnín en lugar de Spinelli.