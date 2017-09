Habló el Patón Bauza: "Hay jugadores que les pesa mucho la presión"

"Los jugadores sienten una presión muy grande cada vez que juegan para el seleccionado. En sus clubes son figuras porque están mucho más tranquilos y seguros. La presión juega un papel importante y en el juego se puede trasladar. A algunos no les pesa tanto, pero a otros sí", disparó Bauza, que dirigió a Argentina entre la 7ma. y 14ta. jornadas del certamen.

"La presión es de parte de todo el ambiente: el periodismo e hinchas. Y también de todo lo que gira en relación a la selección. Si no sacás los tres puntos contra Perú, no será fácil ganar en Ecuador. Si fuera el técnico, pondría a los que más experiencia tienen", agregó el entrenador santafesino de 59 años en diálogo con TyC Sports.

Bauza sucedió a Gerardo Martino y luego Sampaoli tomó su lugar. Justamente bajo el mando de éste último, el seleccionado empató ante Uruguay (0-0), en Montevideo, y frente a Venezuela (1-1), en Buenos Aires, lo que dejó al equipo en puesto de Repechaje.

El "Patón", actual entrenador de Emiratos Árabes Unidos, que quedó fuera de Rusia 2018, también habló sobre La Bombonera, el posible estadio para el trascendental partido contra Perú.

"Les pedí eso a los dirigentes porque me dio la impresión de que en Boca se sentían más cómodos. Imaginé la presión de la gente estando más cerca de los jugadores y pensé que eso podía contagiarlos. Después por una cuestión organizativa no se pudo hacer", relató.

"Fue una decisión que tomé después de hablar con los jugadores. Ellos no me lo pidieron. Para mí la cancha es un tema menor. El problema es cómo funciona el equipo y cómo se adapta a lo que quiere el técnico. Ir a jugar a otra lugar no te asegura que vas a ganar. Lo más importante es que los jugadores estén bien psicológicamente", puntualizó.

Bauza, por último, señaló: "Los jugadores y el cuerpo técnico tienen jerarquía para ganarle a Perú. Pero ningún entrenador tiene la varita mágica, Sampaoli pierde y gana como todos", finalizó.

