Fuertes confesiones: "Todavía me duele la tirada de maíz y pañales"

"Cuando el partido se puso 2 a 1 se escuchó un silencio atroz". Oscar Ahumada tiró esa frase luego de la eliminación de River en la Copa Libertadores 2008 a manos de San Lorenzo. Sus dichos calaron hondo en los hinchas millonarios que nunca se lo perdonaron.

En Arroban, el ex mediocampista de River se confesó y recordó aquel episodio: "Todavía a mí me duele la tirada de maíz y pañales después del partido y fue una reacción, un momento de calentura y nada más".

Ya retirado, Ahumada "muero de ganas de ir a la cancha de River pero no fui más porque no sé cómo puede reaccionar la gente". Y hasta aseguró que pensó "en ir disfrazado alguna vez".

"Quiero ir a ver un partido y disfrutar, como lo hacía de chico con mi viejo", lamentó y siguió recordando: "Fueron a mi casa, me cortaron la calle, mi familia la pasó mal. Después de la declaración, llegó una propuesta de Boca, pero no hubiese jugado nunca. Ni loco. Aparte mi viejo me mataba".

ahumada.JPG

ahumada2.JPG Sus declaraciones en el Diario Olé