Federal C: definieron los cruces para los sanjuaninos que pelearán por el ascenso

El Consejo Federal dio a conocer los cruces para los ocho equipos de la zona Cuyo Norte del Federal C que pelearán por un pasaje al Federal B. San Lorenzo de Rodeo, Del Carril, Deportivo Rincón, San Martín de Rodeo, Del Bono y Atenas junto a Guaymallén y Cicles Club Lavalle de Mendoza fueron los clasificados.

Las llaves eliminatorias quedaron así: San Lorenzo de Rodeo vs. Del Carril, Deportivo Rincón vs. San Martín de Rodeo, Cicles Club Lavalle vs. Del Bono y Atenas vs. Guaymallén.

Las series comenzarán a jugarse entre el 26 de marzo. Las revanchas se disputarán el 1 de abril. Las semifinales fueron previstas para el 9 y 16 de abril. La serie final por el ascenso tendrá partidos el 23 y 30 de abril.