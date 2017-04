Federal A: Unión conoció a su rival para seguir soñando con el ascenso

El torneo Federal A culminó con la segunda fase donde Unión quedó en la puerta de meterse en el pentagonal final por el camino más corto para llegar a la B Nacional. El Azul deberá afrontar varias series eliminatorias para conseguir el segundo ascenso que entrega la categoría.

Los resultados del domingo determinaron que Unión deberá medirse en la tercera fase de la reválida ante Altos Hornos Zapla de Jujuy. El Azul tendrá que verse las caras otra vez con el equipo que empató el último sábado en el Bicentenario.

Los de Villa Krause abrirán la serie en Jujuy el domingo 14 de mayo y cerrarán jugando en casa el sábado 20 de mayo.

Así quedaron todos los cruces:

DEF. BELGRANO (V. Ramallo) vs. 16° (REVALIDA 2da fase)

SP. PATRIA (Formosa) vs. 15° (REVALIDA 2da fase)

SARMIENTO (Resistencia) vs. 14º (REVALIDA 2da fase)

UNIÓN (Villa Krause) vs. ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpalá)

VILLA MITRE (Bahia Blanca) vs. ALVARADO (Mar del Plata)

CIPOLLETTI vs. SP. ATLÉTICO CLUB (Las Parejas)

UNION ACONQUIJA vs. CHACO FOR EVER (Resistencia)

DEP. MADRYN (Puerto Madryn) vs. JUVENTUD ANTONIANA (Salta)