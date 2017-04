Fabián Armoa tiene confianza plena en el equipo que palpita la final de la Liga

El entrenador de UPCN San Juan Voley, Fabián Armoa, empezó a palpitar la final de la Liga Argentina de Clubes, la que protagonizará por séptima vez consecutiva con el equipo. Y en ese contexto, destacó la capacidad ganadora de sus dirigidos, que desde el miércoles empezarán a defender el título ante Personal Bolívar, en condición de visitantes. "Una vez más estamos en la final y fue porque hicimos lo nuestro", dijo Armoa.





UPCN eliminó a Ciudad Voley en semifinales y antes había hecho lo propio con Obras Udap Voley, en ambos casos sin ceders puntos en las series, pues las cerró 3-0. "Este quipo tiene jugadores normales con una capacidad de ganar asombrosa. Y no importa si juegan bien o mal, siempre tienen esa cosa adentro que muchos no lo entienden y critican, pero que a la hora de jugar es imposible no

elegirlos", elogió el entrenador, que de las siete finales disputadas con UPCN en la Liga sólo perdió la primera, ya que luego ganó las seis restantes en forma consecutiva.





"Ahora hay que seguir trabajando para la final y vamos a ver cómo se presenta la serie. Lo importante es que nuevamente somos protagonistas y que seguimos luchando para defender el título", expresó.





UPCN no ha frenado su preparación y sólo descansó el viernes pasado, tras la clasificación a la final luego de derrotar a Ciudad. Sin lesionados y con la motivación alta, el plantel seguirá trabajando en el Cantoni antes de viajar a Buenos Aires.