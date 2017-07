Escándalo de doping en River: Guaraní quiere pedir la eliminación del millonario

Como si preocuparse por la suspensión de dos jugadores no fuera suficiente, River se anotició de que Guaraní de Paraguay, su rival en octavos de la Copa Libertadores, pedirá su eliminación ante la Conmebol.





Al menos así se animó a afirmar el ex arquero paraguayo José Luis Félix Chilavert, en virtud de los casos de doping que salieron a la luz en el Millonario.





"River debería estar eliminado de la Copa Libertadores", opinó ofuscado el ex Vélez en diálogo con Radio Mitre y afirmó que "Guaraní va a pedir la eliminación, con justa razón".





"No sé si lo que hizo River es para sacar ventajas, pero son sustancias prohibidas que no se pueden tomar. No tengo duda que si era otro equipo lo eliminaban de la Copa", declaró Chilavert y agregó que el Millonario tiene un trato preferencial porque "D'Onofrio maneja la Conmebol, donde sigue la corrupción. Rodolfo le sirvió a Domínguez para enemistarse con Angelici y después Domínguez puso a D'Onofrio en FIFA".





River debe medirse con Guaraní por el partido de ida de octavos el 4 de julio.