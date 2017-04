¡Es el equipo del Narigón! Bilardo se postuló para la Selección si despiden a Bauza

Mientras se debate la continuidad o no de Edgardo Bauza al mando de la Selección argentina, la danza de candidatos a reemplazarlo se amplia.

Cada dirigente de la AFA tiene su entrenador predilecto, los hinchas argentinos votan a su favorito en todas las encuestas y los entrenadores se postulan y se bajan de la nómina por diferentes motivos.





El que se subió al tren ahora fue Carlos Salvador Bilardo. El DT campeón y subcampeón del mundo con la Selección argentina está dispuesto a volver y, en su programa de radio por La Red, anunció su "candidatura".

"En este momento hago de manera oficial mi candidatura a DT de la Selección. Si quieren que me llamen", dijo en la noche del miércoles.

El audio completo

Embed

* "Si quieren un técnico para la selección, acá tienen a uno".

* "Esto ahora se me dio y lo pensé anoche, anoche. Y cuando escuché 'no conseguimos técnicos, no conseguimos técnicos, argentinos, argentinos'. Y hablaban de traer a uno o al otro. Me dije: 'Me voy a proponer mañana como técnico de la selección argentina'. Siempre y cuando no esté Bauza. Si está Bauza, no. Si está Bauza, me calló la boca. Porque tiene condiciones para seguir y para arreglar esto. Yo digo: me gustaría dirigir a la selección si no está Bauza".

* "Yo creo que estoy en edad de dirigir todavía. Si se fijan en Europa... Del Bosque. Ahí está, entonces, yo estoy. Quiero que me digan: 'Bilardo, queremos que se haga una revisión médica'. Bien, señores, yo me brindo a cualquiera. ¿Cuánto hay que correr? ¿10 cuadras, 15 cuadras, ir caminando a Luján? Porque voy caminando a Luján, pero después me vuelvo en coche. Que me revisen médicos, que me revisen psicólogos, que me revisen preparadores físicos, que me hagan correr los 100 metros en Palermo, que me hagan dar la vuelta al lago cinco, seis o siete veces. Eso desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista deportivo, busquen los antecedentes. Si todavía me llaman para dirigir... Y yo les digo que para equipos ya no estoy. No estoy para dirigir equipos. Eso ya lo viví y solamente para levantar malas situaciones, eso no".

* "Yo hablé después con dos ex jugadores y me dijeron que estaba bien lo que pensaba, que yo había hecho mucho por la selección".