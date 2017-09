¡Encima lo ayudan! Barcelona ganó 3 a 0 y sigue primero en la Liga española

Barcelona, con los argentinos Lionel Messi y Javier Mascherano de titulares, goleó hoy al ascendido Girona por 3 a 0, de visitante; en su sexto triunfo consecutivo y se consolidó en el liderazgo de la liga española de fútbol de primera división tras jugar un encuentro adelantado por una nueva fecha.

Los goles de Barcelona fueron convertidos por el delantero uruguayo Luis Suarez y Francesc Aday Benítez y Gorka Iraizoz, en contra, respectivamente.

Con este resultado, Barcelona sigue como líder con 18 unidades, cuatro más que su escolta Atletico de Madrid, que conducido por el argentino Diego Simeone, derrotó a Sevilla, dirigido por el cordobés Eduardo Berizzo, por 2-0, de local, y Girona suma cinco puntos.

Previamente, Real Madrid derrotó a Deportivo Alavés por 2-1, como visitante, con dos tantos de Daniel Ceballos (10m. PT y 43m. PT), al tiempo que Manuel García (40m. PT) anotó el primer tanto del ex equipo del argentino Luis Zubeldía en la competencia.

El portugués Cristiano Ronaldo continúa sin marcar en el certamen local, en el que debutó oficialmente contra los sevillanos el miércoles anterior cuando cumplió los cuatro encuentros de suspensión por la tarjeta roja recibida en la ida de la Supercopa de España.

Con esta victoria, Real Madrid suma once puntos y Alavés sigue sin unidades en el último puesto de la clasificación.

Atlético de Madrid (14), conducido por el argentino Diego Simeone, derrotó a Sevilla (13), dirigido por el cordobés Eduardo Berizzo, por 2-0, de local, y ratificó su buen momento.

Además, Luciano Vietto (ex Racing) estuvo en el once titular del dueño de casa y salió reemplazado por Ángel Correa (ex San Lorenzo), mientras que Gabriel Mercado (ex River), Ever Banega (ex Boca) y Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba) arrancaron en la visita y Joaquín Correa (ex Estudiantes LP) ingresó en el segundo tiempo.

En otros encuentros jugados hoy, Málaga empató con Athletic Bilbao por 3 a 3, de local, y Barcelona goleó a Girona por 3 a 0, con tantos del delantero uruguayo Luis Suarez y Francesc Aday Benítez y Gorka Iraizoz, en contra, respectivamente.

El domingo jugarán Espanyol-Deportivo La Coruña; Getafe-Villarreal; Las Palmas-CD Leganés, Eibar-Celta de Vigo y Real Sociedad-Valencia. El lunes se completará la jornada con el encuentro entre Real Betis y Levante.



= Posiciones =

Barcelona, 15 puntos; Atlético de Madrid 14; Sevilla 13; Real Madrid 11; Valencia, Real Sociedad, Levante y Betis, 9; Athletic de Bilbao 8; Villarreal y Leganés, 7; Las Palmas y Eibar 6; Espanyol, Girona y Getafe 5; La Coruña y Celta 4; Málaga 1 y Alavés 0.