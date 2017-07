Encaminado: Desamparados busca 3 o 4 refuerzos más para completar el plantel

Desamparados busca mejorar la campaña en el Federal A y para ello es que se está armando con celeridad. El Puyutano consiguió trece refuerzos y espera por tres o cuatro jugadores más antes de retirarse del mercado.

El equipo que comandará Antuña comenzará los entrenamientos el lunes 10 de julio y la intención del cuerpo técnico es tener el plantel completo para ese día. El objetivo está cerca de cumplirse y durante el fin de semana podrían sumarse más jugadores.

Una de las posibilidades es que se defina la situación de Martín Arce. El defensor, de último paso por Unión, estuvo cerca de pasar a Alianza y luego frenó las negociaciones por un interés del Víbora. Los días pasaron y tampoco pudo sellar su vínculo con Desamparados que espera por una respuesta del futbolista.

Sportivo Desamparados ya consiguió los servicios de Nicolás Sottile (volante - Chaco For Ever), Juan Pablo Raponi (volante - Concepción de Tucumán), Maximiliano Jorquera (delantero - Melipilla de Chiel), Agustín Domenez (volante - Gimnasia de Concepción del Uruguay), Andrés Rotundo (volante central - Unión), Facundo Torres (lateral izquierdo - Unión), Pablo Jofré (volante derecho - Unión), Ricardo Urueña (marcador central - Central Norte de Salta), Emanuel Martínez Schmith (lateral derecho - Sportivo Patria de Formosa), Martín Perelman (arquero - UAI Urquiza), Jonathan Ivannof (arquero - Sp. Las Parejas), Gabriel González (delentero - Unión) y Nahuel Olivari (volante derecho - Chaco For Ever).