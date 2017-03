En la cuerda floja: Bielsa, Pochettino y Gallardo en la lista para reemplazar a Bauza

Edgardo Bauza tiene hoy presente pero mañana quizá no tenga futuro, porque en las entrañas de la nueva dirigencia de AFA que este miércoles asumió en el predio de Ezeiza, donde justamente trabaja el seleccionado argentino, se está gestando desde este mismo miércoles la búsqueda de un reemplazante, y sus integrantes ya tienen en carpeta tres nombres con los que van a comunicarse en las próximas horas: Marcelo Bielsa, Mauricio Pochettino y Marcelo Gallardo.



Las dificultades para hacerse con los servicios de alguno de ellos son grandes, ya que Bielsa acaba de comprometerse con Lille, de Francia, para hacerse cargo del equipo en julio próximo, aunque a favor de la gestión que encararán Claudio Tapia y compañía está el hecho de que la última vez que el 'Loco' se había comprometido con un club, Lazio, de Italia, deshizo el contrato sin siquiera asumir, porque no le podían llegar los refuerzos que pretendía.



En cuanto a Pochettino, que está dirigiendo con buen suceso en Inglaterra a Tottenham Hotspur, ya declinó hacerse cargo de la selección argentina cuando su nombre fue sugerido antes de que se concretara el acuerdo con Bauza. Inclusive había rechazado también una posibilidad de ser el entrenador del seleccionado inglés.



Y respecto de Gallardo, hace poco más de una semana afirmó que piensa cumplir el contrato que tiene firmado con River Plate hasta fin del corriente año, porque tiene un compromiso verbal con el presidente Rodolfo D'onofrio, que para entonces también estará terminando su mandato en el club de Núñez.



La única chance entonces para el Muñeco pasa porque se convierta en una prenda de negociación entre D'onofrio y Chiqui Tapia, ya que River Plate hoy se abstuvo de votar por él en las elecciones celebradas en Ezeiza, algo que también hicieron otros dos clubes: Newell's Old Boys y Colón de Santa Fe.



Si estas tres posibilidades no prosperan, recién entonces empezaría a tallar el hoy técnico del Sevilla español, Jorge Sampaoli, que en las últimas horas fue duramente criticado por Carlos Bilardo, quien le cuestionó su falta de "pergaminos" para hacerse con semejante cargo.



La semana pasada otro colega, Claudio Borghi, también castigó al casildense, ya que sostuvo que cuando él era técnico de la selección chilena Sampaoli fue a ofrecerse para ocupar su cargo "por menos plata", y dijo de él que lo consideraba "un muy buen entrenador, pero una mala persona".



En el discurso público, hoy Tapia dijo que a "Bauza hay que respaldarlo", mientras que su vicepresidente primero Daniel Angelici anticipó que van "a evaluarlo", pero el más contundente fue el futuro Director de Selecciones Nacionales, Nicolás Russo, quien reveló que la "mayoría de los dirigentes no están de acuerdo con él como técnico de la selección", pero a diferencia de sus colegas eligió candidatear a "Diego Simeone y Jorge Sampaoli, porque son indiscutibles".



Bauza cuenta hoy por hoy con el respaldo casi solitario de Marcelo Tinelli, pero el vicepresidente de San Lorenzo concluyó este mismo miércoles su brevísima gestión de dos semanas como presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales, una tarea gestionada políticamente pero aprobada solamente por la mitad de los componentes del también en esta jornada fenecido Comité de Regularización.



El Patón tampoco cuenta con el pleno respaldo de los futbolistas, aunque en este ítem habrá que detenerse para analizar que Javier Mascherano y Lionel Messi, en ese estricto orden de importancia en cuanto al liderazgo que ejercen sobre el resto de los integrantes del seleccionado argentino, tampoco se lo ofrecían a Alejandro Sabella y Gerardo Martino, sus dos más inmediatos antecesores, aunque esta historia ya venía de los hoy lejanos tiempos de Alfio Basile en su segundo mandato.



Con tiempo para maniobrar porque el próximo compromiso de la selección será el 9 de junio en la ciudad australiana de Melbourne, en un amistoso ante nada menos que el ya clasificado al mundial ruso como es Brasil, pero el que vale, por los puntos aunque sin Messi, frente a Uruguay en el Centenario montevideano, recién tendrá lugar el 31 de agosto, por la 15ta. fecha de eliminatorias sudamericanas, los dirigentes podrán sentarse a tomar decisiones sin apresuramientos.



Pero la referencia anterior a Mascherano, Messi y los otros tres futbolistas que componen el 'pentágono rosarino', como lo son Angel Di María, Ever Banega y Ezequiel Lavezzi, no es para nada ociosa, ya que el nuevo entrenador, si es que se adopta la decisión de discontinuar a Bauza, "tendrá" que pasar ineludiblemente por el filtro de ellos. Tal y como viene ocurriendo en los últimos años.



"Es que si Messi se te planta y te dice que no se siente cómodo con tal o cual jugador o tal o cual técnico, no queda otra que hacerle caso, porque es el mejor jugador del mundo", reflexionó hace pocos días Oscar Ruggeri, que de esta entretela de vestuarios del seleccionado argentino conoce como pocos.



Las chances que tiene Argentina de ir al Mundial de Rusia el año que viene están hoy en día dentro de un porcentaje al que siempre se recurre para evitar compromisos, pero que en esta ocasión es tan puntualmente cierto como alarmante: 50 y 50. Sin Messi por los próximos tres partidos. Con o sin Bauza.