Ellos también juegan: Así quedaron todos los grupos de Europa League 2017/18

Zenit, de Rusia, con cinco argentinos en el plantel, integrará el Grupo L junto a Real Sociedad, de España, Rosenborg, de Noruega, y Vardar, de Macedonia, tras el sorteo realizado hoy de la próxima instancia de la Europa League de la UEFA, desarrollada en la ciudad suiza de Nyon.

En el Zenit juegan los argentinos Sebastián Driussi (ex River), Leandro Paredes (ex Boca), Emanuel Mammana (ex River), Matías Kranevitter (ex River) y Emiliano Rigoni (ex Belgrano e Independiente).

Zenit, que ayer se clasificó al vencer en el alargue al Utrecht de Holanda, tendrá como adversario a Real Sociedad, donde juega el argentino Gerónimo Rulli (ex Estudiantes).

Milán, con Mateo Mussacchio (ex River), Lucas Biglia (ex Argentinos Juniors e Independiente), José Sosa (ex Estudiantes) y José Mauri (no jugó en nuestro país), integrará el Grupo D junto a Austria Viena (Austria), Rijeka (Croacia) y AEK Atenas (Grecia), en este último equipo juegan Patricio Rodríguez (ex Independiente y Estudiantes) y Sergio Araujo (ex Tigre y Boca).

La fase de grupos se jugará los días 14-9, 28-9, 19-10, 02-11, 23-11 y 7-12, luego continuarán los 16vos., 8vos. 4tos, semifinales y la final el 16 de mayo de 208 en el Stade Lyon de Francia, con capacidad para 58.000 espectadores.

Los otros grupo de la Europa League con los siguientes:

Grupo A: Villarreal (España), Macabi Tel Avid (Israél), Astana (Kazajistán) y Slavia Praga (República Checa).

Grupo B: Dínamo Kiev (Ucrania), Young Boys (Suiza), Partizán (Serbia) y Skenderbeu (Albania)

Grupo C: Braga (Portugal) , Ludogorets (Bulgaria), Hoffenheim (Alemania) y Estanbul Basaksehir (Turquía).

Grupo E: Lyon (Francia), Everton (Inglaterra), Atalanta (Italia) y Apollon Limassol (Chipre).

Grupo F: Copenhague (Dinamarca), Lokomotiv Moscú (Rusia), Sheriff Tiraspol (Moldavia) y Zlin (República Checa).

Grupo G: Viktoria Plzen (Repúbica Checa), FCSB (Rumania), Hapoel Beer-Sheva (Israél) y Lugano (Suiza)

Grupo H: Arsenal (Inglaterra), BATE Borisov (Bielorrusia), Colonia (Alemania) y Estrella Roja (Serbia)

Grupo I: Salzburgo (Austria), Marsella (Francia), Vitoria (Portugal) y Konyaspor (Turquía)

Grupo J: Athletic Bilbao (españa), Hertha Berlín (Alemania), Zorya Luhansk (Ucrania) y Östersund (Suecia)

Grupo K: Lazio (Italia), Niza (Francia), Zulte Waregem (Bélgica) y Vitesse (Holanda)