El último adiós: Alario le envió un mensaje al hincha de River antes de partir

El delantero Lucas Alario, flamante incorporación del Bayer Leverkusen, insistió con sus "disculpas al hincha de River" por la desprolija salida del club, antes de embarcarse rumbo a Alemania.

El goleador santafesino, de 24 años, asumió que "la manera cómo se dio" su transferencia no fue la mejor porque la oferta del club europeo "llegó en un momento inoportuno", sobre el cierre del libro de pases.

"No sé si los hinchas me entenderán pero yo sí entiendo lo que sienten ellos. En lo personal tengo muchas cosas en la cabeza. Me llegó esta oportunidad y tuve que tomar la decisión. Claro que me gustaría volver, ya lo dije. En este club me he sentido muy bien y he ganado muchas cosas", afirmó en una improvisada rueda de prensa en el Aeropuerto de Ezeiza.

Bayer Leverkusen ejecutó la cláusula de rescisión de su contrato con River, fijada en 24 millones de dólares, y el ex Colón de Santa Fe firmó por cinco temporadas con la entidad germana.

Alario deja River en plena disputa de la Copa Libertadores, antes de la llave de cuartos de final ante Jorge Wilstermann de Bolivia, luego de un ciclo de dos años y un mes durante los que ganó cuatro títulos: la Copa Libertadores y la Copa Suruga Bank en 2016, más la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina al año siguiente.