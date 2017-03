El inicio de la Primera B local fue postergado por pedido de la Policía

La Primera B del torneo de Liga Sanjuanina tuvo que reprogramar su calendario por un pedido de la Policía de San Juan. El partido de San Martín ante Boca fue una de las claves para solicitar la postergación del inicio. El ascenso comenzará a jugarse a partir del sábado 1 de abril.

La categoría tendrá a 18 equipos que intentarán quedarse con los dos ascensos que entrega para llegar a la Primera división. El certamen estará dividido en dos zonas para la disputa de la primera fase.

La primera fecha del calendario será: Zona Norte: Los Pumas vs. Centenario Olímpico, Sarmiento vs. San Lorenzo de Ullum, Juventud Zondina vs. Recabarren, Rivadavia vs. Punteto. Quedará libre López Peláez. Por la zona Sur los duelos del estreno serán: San Agustín vs. El Globo, Picón vs. San Damián, Carpintería vs. Aberastain, Defensores de Argentinos vs. Libertad Juvenil y quedará libre Huarpes.