Paulo Dybala

Juventus

AFA

El delanterosufrió una lesión durante la victoria de su equipo,, ante Sampdoria por la Liga italiana pero su entrenador, Massimiliano Allegri, aclaró que no es "nada grave" y que podrá viajar para sumarse al seleccionado argentino.En sintonía con ello, la Asociación del Fútbol Argentino () comunicó que el delantero cordobés será evaluado por el cuerpo médico del seleccionado, que el lunes comenzará sus entrenamientos en el predio de Ezeiza.Luego del partido, el DT de Juventus expresó que el atacante, que fue reemplazado 27 del primer tiempo, padeció "un endurecimiento de los flexores del muslo" pero estimó que "no debe ser nada grave".El entrenador, en conferencia de prensa, agregó que esa dolencia la arrastraba de otro partido y que no le impedirá viajar al país para ser revisado por los médicos de AFA.Dybala es uno de los convocados para disputar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas (13 y 14) ante Chile, el jueves 23 en Buenos Aires, y cinco días después ante Bolivia en La Paz.