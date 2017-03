Durísima sanción: la FIFA suspendió a Messi por cuatro fechas

El crack rosarino Lionel Messi, capitán del seleccionado de la Argentina, recibió hoy un durísimo castigo de cuatro fechas de suspensión departe de la FIFA, que actuó de oficio y lo encontró responsable de haber ofendido verbalmente al árbitro asistente brasileño Emerson Augusto de Carvalho en ocasión del partido entre el equipo nacional y Chile de la semana pasada por las Eliminatorias Sudamericanas para Rusia 2018.

De manera que la "Pulga" se perderá el partido de esta tarde a las 17 ante Bolivia por la fecha 14 de las Eliminatorias, a jugarse en el estadio Hernando Siles, de La Paz, y también quedó impedido de jugar los encuentros siguientes frente a Uruguay, Venezuela y Perú, de manera que recién podrá reaparecer ante Ecuador, en Quito, en la 18va. y última fecha, el 10 de octubre próximo.

El crack del Barcelona fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA que lo consideró culpable de haber violado el artículo 57 del CDF al pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente, y en consecuencia se le aplicó la durísima sanción de cuatro partidos oficiales de suspensión y además una multa extra de 10.000 francos suizos (unos 10.165 dólares).

"La decisión me parece insólita y creo que sentará un mal precedente a futuro. Es algo exagerado y creo que debieron haber razonado de otra forma", expresó Armando Pérez, el titular de la Comisión Normalizadora de la AFA, en diálogo con los medios de prensa ni bien se enteró la noticia de la suspensión del rosarino departe del ente rector del fútbol mundial.

El dirigente anticipó que la AFA apelará la sanción impuesta a Messi ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con sede en la ciudad suiza de Lausana, en una acción que está prevista en el reglamento ya que se puede realizar cuando la pena excede las dos fechas.

Argentina, que la semana pasada superó a Chile (1-0) en la cancha de River y se posicionó tercero en las eliminatorias con 22 puntos, detrás de Brasil (30) y Uruguay (23), saldrá a jugar en La Paz sin su máxima figura y tampoco lo tendrá en el clásico frente a Uruguay del 31 de agosto, lo que convirtió en azaroso el camino hacia Rusia 2018.

Esa baja, pese a que la AFA elevará su apelación, ya fue bien recibida en Montevideo, donde la prensa uruguaya reflejó la sanción al crack rosarino en los medios.

"Ante Uruguay, sin Pulga", publicó el periódico deportivo 'Ovación', de Montevideo, ni bien se conoció la durísima pena a Messi.

El exabrupto de Messi en el partido ante Chile se produjo cuando el capitán del seleccionado argentino le gritó al asistente del árbitro principal, Sandro Ricci, "la concha de tu madre...", acompañado de un gesto despectivo con el brazo derecho, cuando el partido había concluido, pero ni la terna arbitral (el otro integrante de Marcelo Vangasses) ni el veedor del partido, el colombiano Oscar Astudillo, elevaron informe alguno respecto del hecho.

Sin embargo, la FIFA actuó de oficio y no alcanzó con el descargo que formuló la AFA, que anoche a través de su Departamento Legal envió un escrito en el cual ensayó una defensa del capitán del seleccionado argentino.

Ese descargo no fue atendido por la FIFA y el equipo dirigido por Edgardo Bauza no tendrá a su máxima estrella en la altura de La Paz y posiblemente tampoco en el clásico ante los uruguayos, a no ser que prospere la apelación ante el TAS.