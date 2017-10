Día para sufrir: así se jugará la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Las Eliminatorias Sudamericanas tendrán un final inédito con seis selecciones peleando por tres plazas directas a Rusia y un Repechaje. Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Paraguay buscarán acompañar a Brasil en la Copa del Mundo 2018.

La Conmebol determinó que todos los partidos del martes se jueguen a la misma hora para evitar especulaciones. La definición será a las 20.30 (hora argentina) con una maratón de partidos que con el gol a gol irán modificando la tabla de posiciones.

El duelo de Ecuador ante Argentina podrá verse en vivo a través de las pantallas de TyC Sports y la TV Pública. Brasil vs. Chile será televisado por TyC Sports 2 y el duelo de Uruguay vs. Bolivia irá por TyC Sports 3. Todos estarán conectados y seguirán el minuto a minuto de lo que suceda también con Perú vs. Colombia y Paraguay vs. Venezuela.