Día D: cuatro equipos jugarán para evitar el descenso a la B Nacional

Las siguientes son las probabilidades de Aldosivi de Mar del Plata, Temperley, Olimpo de Bahía Blanca y Huracán, los cuatro equipos involucrados en la lucha por la permanencia en Primera División, que jugarán esta noche a la misma hora (20.15) sus respectivos partidos por la 30na. y última fecha del Campeonato 2016/17.

Aldosivi y Olimpo se enfrentarán entre sí en Mar del Plata; Temperley visitará a Vélez en Liners y Huracán recibirá a Belgrano de Córdoba.

Los tres descensos a la Primera B Nacional ya definidos fueron los de Sarmiento de Junín, Atlético de Rafaela y Quilmes.



= ALDOSIVI DE MAR DEL PLATA (1,093) =

Se salva: Si gana o si empata y pierde Temperley.

Desciende: Si pierde y suma Temperley; si empata y gana Temperley y no pierde Huracán.

Juega desempate: con Temperley si empatan ambos; con Huracán si empata y gana Belgrano o con ambos si se dan las dos combinaciones anteriores.



= TEMPERLEY (1,093) =

Se salva: Si gana o si empate y pierde Aldosivi.

Desciende: Si pierde y suma Aldosivi; si empata y gana Aldosivi y no pierde Huracán.

Juega desempate: con Aldosivi si empatan ambos; con Huracán si empata y gana Belgrano o con ambos si se dan las dos combinaciones anteriores.



= OLIMPO DE BAHÍA BLANCA (1,095) =

Se salva: Si empata o gana, sin depender de otros resultados.

Desciende: Si pierde y suma Temperley.

Juega desempate: No tiene chances de jugar desempate.



= HURACÁN (1,106) =

Se salva: Si empata o gana, sin depender de otros resultados.

Desciende: No tiene chances de descender de manera directa.

Juega desempate: Con Aldosivi, si pierde y hay empate en Mar del Plata; con Temperley, si pierde y hay empate en Liniers o con los dos si se dan las dos combinaciones anteriores.