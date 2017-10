Delpo a paso firme: ganó en Basilea y se metió en cuartos de final

Delpo derrotó al francés Julien Benneteau por 6-4 y 6-4 y pasó a los cuartos de final del torneo que se juega en Suiza y que ya lo vio campeón en las ediciones 2012 y 2013.

El próximo rival del tandilense será Roberto Bautista Agut ​en otro partido clave para el argentino. Necesita seguir sumando puntos para soñar con llegar al torneo inglés.

Juan Martín Del Potro no tuvo un buen comienzo de temporada. En el primer semestre no logró el rodaje esperado y los sorteos no lo acompañaron para poder superar las segundas rondas de los torneos. El cambio llegó con el US Open y tras esa actuación consiguió puntos importantes para el ránking ATP.

Juan Martín Del Potro pasa por un buen momento en el circuito ATP. El tenista argentino volvió a ganar en Basilea y alimenta su sueño de llegar al Master de Londres donde estarán los mejores del año.