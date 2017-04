Cuesta creer: el abogado de Sampaoli habló de las negociaciones con la AFA

Fernando Baredes, abogado del santafesino Jorge Sampaoli, negó este jueves que haya mantenido contactos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la contratación de su representado y garantizó que el director técnico "está concentradísimo en el Sevilla", sin especular sobre su futuro profesional.



En declaraciones al diario ABC de esa ciudad española, el asesor legal aclaró que "hasta el 21 de mayo, fecha de la última jornada de la Liga de España, sólo pensará en su club", por lo que señaló que el entrenador "no puede pensar ahora en algo que son suposiciones", tras ser consultado sobre si evaluaría una oferta para dirigir el seleccionado de su país.



"Jorge está al ciento por ciento metido en el Sevilla. La realidad es que son los periodistas de Argentina los que todos los días dicen cosas, pero conmigo nadie ha hablado", aseguró.



Baredes admitió que este fin de semana estará en Barcelona en coincidencia con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, pero rechazó que el motivo de su viaje sea tomar contacto con el dirigente argentino para avanzar en la negociación.



"Viajo para ver a mi hijo que va a participar de un torneo de fútbol en Gerona (unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad Condal). Vivimos en Estados Unidos y él va a representar a ese país. No sé quién de la prensa de Argentina dijo que yo viajaba a España para arreglar la situación de Sampaoli... ¡Voy a ver a mi hijo!", se sorprendió.



"Ni siquiera ha habido un contacto con Argentina por el tema -amplió- Insisto que Jorge está ciento por ciento concentrado en su trabajo. Con él tengo un contacto permanente, por nuestra amistad y por nuestros asuntos. Hablé el sábado después del partido con el Deportivo de la Coruña, el lunes, también, al día siguiente... Estaba contentísimo con la victoria sobre el Deportivo, porque la necesitaba como él dice para volver a ponerse a tiro en la tabla y enchufar de nuevo al equipo", afirmó.



Sampaoli, ex DT del seleccionado chileno, es el candidato elegido por la AFA para reemplazar al cesanteado Edgardo Bauza. El santafesino tiene contrato vigente con Sevilla hasta 2018 pero en junio próximo puede romperlo mediante una cláusula que estipula una rescisión de 1,5 millones de euros.

Tapia viajará esta noche rumbo a Barcelona para entrevistarse con el capitán del seleccionado, Lionel Messi, con el objetivo de diagramar la estrategia de defensa por la suspensión de cuatro partidos que le aplicó la FIFA de oficio por insultar a un juez asistente en el partido con Chile, el pasado 23 de marzo, por las Eliminatorias Sudamericanas.



En principio también se había especulado con que el máximo dirigente de AFA aprovechara su estadía en España para tomar contacto con el DT o su representante, pero anoche lo descartó en diálogo con Télam en San Juan, donde presenció la final de la Copa América de Futsal entre Argentina y Brasil.



La AFA prefirió descomprimir la situación luego que Sevilla emitiera en comunicado en el que consideró "inaceptable y una falta de respeto" el eventual inicio de las negociaciones mientras el técnico transcurre la actual temporada con el equipo andaluz.