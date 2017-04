Cuadro completo: la Copa Argentina ya tiene a todos los clasificados a los 32avos de final

Atlético Mitre de Santiago del Estero se convirtió en el último clasificado a los 32avos de final de la Copa Argentina. El pase lo consiguió luego de superar 3 a 1 a Unión Aconquija de Catamarca y llevarse la serie con resultado global de 4 a 2.

Los santiagueños quedaron entre los mejores 64 equipos del certamen y en la próxima instancia será rival de Racing Club.

En los 32avos de final de Copa Argentina estarán los 30 equipos de Primera División, 12 de la Primera B Nacional, 5 de la Primera B Metropolitana, 4 de la Primera C, 2 de la Primera D, 7 del torneo Federal A y 4 del Federal B.

La organización del certamen todavía anunció que Rosario Central y Cañuelas serán los que le darán inicio a la Fase Final de la Copa Total Argentina 2017. El partido se jugará el martes 25 de abril, desde las 19, en el estadio de Unión de Santa Fe. El resto del calendario aún no fue oficializado.

Los partidos por los 32avos. de final de la Copa Argentina son los siguientes:

River Plate vs. Atlas

Boca Juniors vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Independiente (Avellaneda) vs. Deportivo Camioneros (Luján)

San Lorenzo de Almagro vs. Cipolletti (Río Negro)

Racing Club vs. Mitre (Santiago del Estero) o Unión Aconquija (Catamarca)

Vélez Sarsfield vs. Leandro N. Alem

Newells Old Boys (Rosario) vs. Central Norte (Salta)

Estudiantes (La Plata) vs. Pacífico (General Alvear)

Gimnasia y Esgrima (La Plata) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo)

Banfield vs. Chaco For Ever (Resistencia)

Huracán vs. Defensores Unidos (Zárate)

Quilmes vs. Gimnasia y Esgrima (Mendoza)

Lanús vs. Sportivo Barracas

Arsenal de Sarandí vs. Sacachipas

Rosario Central vs. Cañuelas

Defensa y Justicia vs. Sol de Mayo (Viedma)

Temperley vs. Sportivo Las Parejas (Santa Fe)

Tigre vs. Deportivo Riestra

Sarmiento (Junín) vs. Brown de Adrogué

Unión (Santa Fe) vs. Nueva Chicago

Talleres (Córdoba) vs. Defensores de Belgrano (Buenos Aires)

Colón (Santa Fe) vs. Independiente Rivadavia (Mendoza)

Atlético de Rafaela vs. Almagro

Belgrano (Córdoba) vs. Estudiantes de Buenos Aires

San Martín de San Juan vs. Atlanta

Godoy Cruz de Mendoza vs. Ramón Santamarina (Tandil)

Aldosivi (Mar del Plata) vs. Central Córdoba (Santiago del Estero)

Olimpo (Bahía Blanca) vs. Ferro Carril Oeste

Patronato (Paraná) vs. Deportivo Morón

Atlético Tucumán vs. All Boys

Guillermo Brown (Puerto Madryn) vs. Chacarita Juniors.

Argentinos Juniors vs. Instituto (Córdoba).