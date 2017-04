Copa Argentina: terminó el sorteo y así quedaron los cruces de los 32avos de final

La Copa Argentina 2017 realizó su sorteo de los 32avos de final de la competencia que cruzará a los clubes de Primera con los del ascenso.

San Martín será rival de Atlanta, equipo que milita en la Primera B Metropolitana y marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Unión de Villa Krause podría medirse con Quilmes y tener revancha de lo sucedido en el 2013. En aquella oportunidad el Cervecero se quedó con un cruce lleno de polémicas y que terminó suspendido cuando el equipo de Buenos Aires ganaba 3 a 0. El Azul primero tendrá que dejar en el camino a Gimnasia de Mendoza en la noche del miércoles.

Los otros duelos destacados serán River vs. Atlas (Primera D, Boca vs. Gimnasia y Tiro de Salta (Federal A), San Lorenzo vs. Cipolletti de Río Negro (Federal A) y Racing esperará al vencedor de Mitre de Santiago del Estero y Unión Aconquija de Catamarca que se definirá el 19 de abril. El dato curioso llegó con el cruce de Independiente, presidido por Hugo Moyano, ante Camioneros que es presidido por Pablo Moyano.