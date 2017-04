Copa Argentina: Central consiguió un apretado triunfo en el inicio de la Fase Final

Un golazo del mediocampista Mauricio Martínez le permitió este martes por la noche a Rosario Central superar a Cañuelas, club que milita en Primera C, por 1 a 0, y clasificar así a los 16avos de final de la Copa Argentina 2017, en un partido jugado en cancha de Unión de Santa Fe.

Martínez clavó un bombazo desde 30 metros junto a un palo del arco del conjunto bonaerense a los doce minutos del primer tiempo, y de esa manera le dio la victoria al "Canalla", que ahora espera por el ganador de la llave entre Tigre y Deportivo Riestra.

Los 32avos de final de la Copa Argentina continuarán el 3 de mayo a las 18 con el duelo de Banfield ante Chaco For Ever en el estadio Ciudad de La Plata. Ese mismo día a las 21.10, en el Estadio Municipal de Formosa, jugarán Huracán y Defensores Unidos de la Primera C.





Embed