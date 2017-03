Concepción goleó a Bancaria y es uno de los líderes del Apertura de hockey

El torneo Apertura de hockey sobre patines dejó a tres equipos en lo más alto de la tabla luego del comienzo de la segunda fecha del campeonato. Concepción, Valenciano y Olimpia ganaron sus dos presentaciones y son líderes con puntaje ideal.

El Azul de la Villa Mallea goleó 7 a 2 a Bancaria como visitante. Los goles de CPC los convirtieron Osvaldo Raed (4), Juan Marín, David Páez y Mauro Giuliani. El local descontó gracias a Juan Moyano y Gabriel Gómez.

Valenciano consiguió un valioso triunfo en Pocito al superar 8 a 6 a Aberastain. Olimpia, el otro puntero, venció 5 a 3 a Estudiantil y alcanzó la línea de los seis puntos. SEC consiguió su primer triunfo en el torneo al vencer 7 a 1 a Caucetera en cancha de Social.

La fecha se completará el viernes, a las 21.45, con Sarmiento vs. Social San Juan; Media Agua vs. Huarpes; Richet Zapata vs. Banco Hispano; Unión vs. UVT y Lomas vs. Bº Rivadavia.

Olimpia, Valenciano y Concepción 6; Social, SEC, Estudiantil, Huarpes y Bancaria 3; Richet, Unión, UVT y B° Rivadavia 1; Banco Hispano, Caucetera, Aberastain, Lomas, Sarmiento y Media Agua 0.