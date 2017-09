¡Como Pepe Argento! Vieron el partido y festejaron los goles de Perú en pleno velorio

Los hinchas de la selección peruana estuvieron al pie del cañón viendo el partido contra Ecuador, en Quito, por las Eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018, y la mejor constancia de ello ha sido un video que viene circulando en YouTube.

Aunque no te creas, una familia no se perdió el Perú vs. Ecuador en pleno velatorio, tal como se puede ver en las imagenes registradas por uno de los asistentes, quien no dudó en viralizarlo de inmediato.

La personas que estaban velando a un familiar, decidieron instalan metros más allá del ataúd un televisor para ver los dos goles de la selección hechos por Edison Flores y Paolo Hurtado.

En el video subido a YouTube se aprecia como los asistentes al velorio tienen sus sillas giradas frente al televisor, mientras el ataúd está a un costado.

