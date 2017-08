Cinco argentinos quedaron envueltos en supuestos dopings en el Mundial 2010

Fancy Bears, que es un grupo de hackers, publicó una lista con 25 jugadores que habrían utilizado sustancias prohibidas con el aval de la FIFA. La Selección argentina, en aquel entonces dirigida por Diego Maradona, quedó involucrada con Carlos Tevez, Juan Sebastián Verón, Walter Samuel, Diego Milito y Gabriel Heinze.

Según el documento, los futbolistas recibieron exenciones de uso terapéutico por parte de la organización. La albiceleste encabeza la lista con cinco involucrados por Betametasona, un esteroide utilizado como antiinflamatorio. Sumado a esta sustancia, Diego Milito también habría consumido Salbutamol, Budesonida y Formoterol.

También hay un sexto argentino y es Mauro Camoranesi, quien jugó para Italia. El mediocampista, según la filtración, usó Triamcinolone (corticosteroide) y Lidocaína (anestésico). Además, están afectadas otras figuras del momento como Mario Gómez, Dirk Kuyt y Humberto Suazo.

No es la primera vez que Fancy Bears se involucra en el deporte. En agosto de 2016, esta organización con orígenes rusos hackeó a la Agencia Mundial Antidopaje, mientras que en febrero de 2017 repitió la historia pero con la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo).

En cuanto a las exenciones terapéuticas, las sustancias deben cumplir cuatro requisitos: que el deportista tenga problemas serios de salud sin el medicamento, no otorgar ventajas deportivas, no ser aplicadas para un tratamiento alternativo y no ser utilizadas sin la autorización correspondiente.

La lista completa:

Alemania:

Christian Trasch (Salbutamol, Budesonida y Viani)

Mario Gomez (Salbutamol)

Hans-Jorg Butt (Salbutamol, Formoterol)

Dennis Aogo (Salbutamol)

Argelia:

Ryad Boudebouz (Triamcinolona)

Karim Matmour (Formoterol, Salbutamol, Budesonida)

Argentina:

Diego Milito (Formoterol, Salbutamol, Budesonida y Betametasona)

Carlos Tevez (Betametasona)

Juan Sebastián Verón (Betametasona)

Gabriel Heinze (Betametasona)

Walter Samuel (Betametasona)

Chile:

Fabián Orellana (Salbutamol)

Humberto Suazo (Preparación derivada de plaquetas)

Costa de Marfil:

Kanga Akale (Salbutamol)

Eslovaquia:

Martin Jakubko (Budesonida)

Eslovenia:

Marko Suler (Formoterol y Salbutamol)

Estados Unidos:

Heath Pearce (Salbutamol)

Grecia:

Georgios Tzavellas (Betametasona)

Pantelis Kapetanos (Celesetone)

Holanda:

Dirk Kuyt (Dexametasona)

Italia:

Vincenzo Iaquinta (Betametasona)

Mauro Camoranesi (Triamcinolona y Xylocaine)

Nueva Zelanda:

Tim Brown (Dexametasona, Fentanilo y Sevredol)

Kosta Barbarouses (Triamcinolone)

Ryan Nelson (Prednisona)

El comunicado completo de los hackers:

Saludos ciudadanos del mundo.

El equipo de hackers de Fancy Bears está publicando hoy el material filtrado de varias fuentes relacionadas con el fútbol. Jugadores de fútbol y funcionarios afirman unánimemente que este tipo de deporte está libre de dopaje. Nuestro equipo percibió estas numerosas declaraciones como un reto y ahora demostraremos que están mintiendo.

Usted puede observar documentos de la WADA (World Anti-Doping Agency) que revelan que más de 150 jugadores fueron descubiertos en dopaje en 2015. Al siguiente año este número aumentó hasta 200 atletas.

A continuación encontrará otros documentos sobre jugadores de fútbol que toman sustancias y drogas prohibidas.