El flamante presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia llegó a San Juan para participar de la Cabalgata a la Difunta Correa. En contacto con Canal 8, el dirigente habló de la continuidad o no de Edgardo "Patón" Bauza al frente de la Selección.

Si bien en los pasillos de la AFA se habla de que Chiqui no quiere a Bauza como DT, en las declaraciones a la prensa el hombre se mostró más mesurado. En todo evitó decir que quiere que el Patón se vaya, eso si tampoco dijo que quiere que se quede. Se limitó a opinar que "es el técnico que tenemos hay que respetar los contratos", sin agregar opiniones sobre el desempeño del DT de la Albiceleste.

Mientras tanto, ya surgió la duda de las condiciones de contratación de Bauza. El Patón llegó a la Selección en agosto de 2016, tras la renuncia de Gerardo Martino, y tiene vínculo con la AFA hasta el final de las Eliminatorias, con una prórroga automática hasta la finalización de la participación argentina en Rusia 2018, si es que clasifica.

Al ser consultado en conferencia de prensa, Sampaoli desmintió haber tenido contacto alguno con dirigentes de la AFA y aseguró que solo piensa en el partido ante el Sporting, por la Liga española. "Creo que es muy injusto para todos. Hay un entrenador trabajando, que tomó la Selección en un momento difícil", expresó el argentino. "No he ha hablado con nadie de la AFA, a mí sólo me vincula el partido ante el Sporting. No tengo ningún contacto con ellos", tiró pero no descartó una posible salida del Sevilla, tras la salida de Monchi: "Hay un cambio de proyecto deportivo y hay que ver qué puedo aportar yo, ahí se verá si el vínculo puede seguir o se puede romper".