Cavani recibió una jugosa oferta para dejarle los penales a Neymar y ¡la rechazó!

Tras la polémica, el presidente de PSG,, le ofreció a Edinson Cavani pagarle la prima de un millón de euros que tiene en su contrato sin necesidad de que termine como goleador de la Ligue 1 de Francia (necesitaba terminar como máximo artillero para cobrar ese premio). Sin embargo, la respuesta fue contundente: "No me interesa el dinero. Si quiere pagármelo, no me opondré. Pero los penales lo seguiré pateando yo porque llevo cuatro años trabajando para el club, soy el tercer capitán y me lo gané con dignidad". Así lo asegura el diario El País, de España.

Pero la publicación también sostiene que el brasileño no se tomó bien esta negativa. "Al-Khelaifi, según fuentes próximas al PSG, también envió emisarios a tantear a Neymar. Con zalamerías le invitaron a olvidarse de los penales. Le dijeron que él era un jugador total y le sugirieron que el rey del equipo debía actuar con magnanimidad cediéndole la gracia del tiro penal al nueve, que vive del gol. Neymar no comprendió esta lógica", sostiene el medio

Detalla, además, que fue en ese instante cuando Neymar decidió irse de fiesta a Londres. "Al regresar, el miércoles, se dedicó a inquirir por la respuesta de Cavani en un clima de tensión sin precedentes en el club francés", revelan. Claro, poco después, el brasileño fue dado de baja de la lista de concentrados para el partido contra Montpellier (empate 0-0). Según el artículo, eso sucedió porque el N°10 fingió un dolor en su pie.

Fuente: pasionfutbol.com