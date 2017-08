¿Cambió de opinión? Messi todavía no firmó su renovación de contrato con el Barcelona

El astro argentino Lionel Messi aún no firmó la renovación del contrato que lo mantendrá ligado al Barcelona español hasta el 2021, según lo expresó este viernes el vicepresidente del club catalán Jordi Mestre.

"Con respecto a Messi hace tiempo que trabajamos con la renovación del contrato y está todo bien. Me sorprendería que no concluyera todo de la manera acordada. Todo se arregló de palabra y sólo falta su firma" declaro Mestre dando a conocer oficialmente un dato que no es menor.

Barcelona anunció la extensión del contrato con Messi hasta 2021 de manera oficial, pero en realidad el jugador rosarino todavía no lo rubricó y está jugando en el club con un contrato que finaliza en Junio próximo.

Mestre, según el diario brasileño O Globo, fue quien aseguró que Neymar continuaría jugando en Barcelona "con una certeza del 200 por ciento", pero los medios españoles hoy hacen referencia a que el ex delantero del Santos ya viste la casaca del PSG francés.

"No me arrepiento de haber asegurado eso sobre Neymar. En la pasada temporada hubo rumores de que se iba y renovó y en julio pasado aún no habían llegado ofrecimientos por él. Por eso estaba convencido de que se quedaba en el club, si los compañeros se enteraron que se iba en el casamiento de Messi eso es otra cosa. Nosotros no lo sabíamos", dijo Mestre.

Barcelona que debutará en la Liga española como local ante Real Betis, el miércoles último perdió la Supercopa de España al caer ante el Real Madrid por 2-0.