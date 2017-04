Boca quiere despejar dudas y volver a alejarse en la punta del torneo

Embed

Boca Juniors, líder del Campeonato de Primera División con fallas defensivas que lo hacen resignar puntos y generan ciertas dudas, visitará a Atlético de Rafaela, último en la tabla de promedios y serio candidato al descenso, en uno de los seis partidos que darán continuidad a la fecha 21.El encuentro se jugará este domingo a partir de las 16.15 en la cancha de Atlético de Rafaela, será arbitrado por Facundo Tello.Boca es líder con 44 puntos y un rendimiento superior cuando juega de visitante, de hecho lleva 9 partidos invicto en esa condición, con seis victorias consecutivas, mientras que en 'La Bombonera' le costó resolver los últimos partidos, la derrota con Talleres (2-1), la ajustada victoria sobre Defensa y Justicia (1-0) que llegó luego de una gran maniobra individual de Ricardo Centurión, y sobre todo el empate de la semana pasada ante Patronato (1-1), uno de los equipos más flojos del torneo.Rafaela, con 23 puntos y cuatro partidos sin ganar, es la contracara, ya que necesita triunfos que no llegan y está último en la tabla de promedios, con la necesidad de ganar por lo menos siete de los 10 partidos que restan para mantener la categoría.En ese contexto, las obligaciones estarán de lado de Boca, que comenzó a mostrar debilidades con las lesiones de Fernando Gago y Centurión, sumada a la de Sebastián Pérez, aunque el colombiano en lo futbolístico no tiene la injerencia de los otros dos, y además comenzó a acercarse River (38), su eterno rival al que recibirá en 'La Bombonera' el 14 de mayo próximo, en menos de un mes.En Rafaela, el entrenador "Xeneize" Guillermo Barros Schelotto no repetirá la formación que igualó ante los entrerrianos, un sello de su ciclo, esta vez porque retocará el equipo con el ingreso del mendocino Fernando Zuqui por Nazareno Solís, con la intención de tener mayor recuperación de pelota y quizá soltar más a Pablo Pérez y Rodrigo Bentancur para que no tengan tantas obligaciones defensivas.Si Boca logra tener más cerca del arco contrario al rosarino Pérez, su capitán, sería un buen aporte para el goleador Darío Benedetto y también para el cordobés Cristian Pavón, señalado como el responsable de no haber puesto al equipo 2-0 en ventaja la semana pasada, cuando falló un mano a mano con el arquero entrerriano Sebastián Bértoli, antes del empate final de Patronato.El equipo de Barros Schelotto intentará mejorar esa eficacia para mejorar su definición y traerse de Rafaela tres puntos que necesita, ya que después del partido de la semana próxima frente a Arsenal, lo espera una seguidilla en la que se definirá el título, frente a Estudiantes de La Plata, River y luego Newell's Old Boys.Rafaela, por su parte, irá en busca de dar la sorpresa del fin de semana con una victoria que necesita de manera urgente.El entrenador del equipo, Juan Manuel "Chocho" Llop, hará dos cambios en relación al equipo que la semana pasada igualó con Independiente (1-1) en Avellaneda: Gabriel Gudiño por Diego Montiel y Mauro Albertengo por Leandro Díaz.Boca domina el historial con 7 triunfos contra dos de la "Crema", más dos empates luego de haberse enfrentado en 11 ocasiones.