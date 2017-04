Arranca la fecha: Valenciano visita a Bancaria para mantener su racha ganadora

La 8ª fecha del torneo Apertura masculino de hockey sobre patines comenzará este martes con seis partidos. Valenciano, líder con puntaje ideal, visitará a Bancaria con la posibilidad de estirar su racha positiva y seguir cómodo en lo más alto de la tabla de posiciones. Todos los partidos de la noche fueron programados para las 21.30hs.

Los otros duelos de la jornada serán Richet vs. Caucetera, Unión vs. Olimpia, Media Agua vs. Concepción, Huarpes vs. Banco Hispano y Social vs. B° Rivadavia.

La fecha culminará el viernes, desde las 21.30, con los duelos de Sarmiento ante Estudiantil, Colón vs. UVT y Lomas recibiendo a Aberastain.

Posiciones: Valenciano 21; Unión 17; Concepción 15 y Social 15; B° Rivadavia y SEC 14; UVT Olimpia 13; 10, Bancaria, Richet y Banco Hispano 10; Estudiantil 9; Caucetera 7; Huarpes y Media Agua 4; Lomas 1; Aberastain, Sarmiento y Colón 0.