Apertura: Olimpia abrirá la 5ª fecha con la chance de alcanzar a Valenciano

La 5ª fecha del torneo Apertura de hockey sobre patines comenzará a jugarse en la noche del viernes con la chance de que Olimpia se suba a la cima de la tabla de posiciones e iguale la línea de Valenciano.

Los Turcos jugarán, en cancha de Unión, ante Caucetera y en caso de ganar alcanzarán los doce puntos. Los otros juegos de la noche serán Banco Hispano vs. Sarmiento; B° Rivadavia vs. Media Agua; Social vs. Huarpes y Estudiantil vs. Richet. Todos los partidos comenzarán desde las 21.45hs.

La fecha se completará el domingo cuando se disputen los partidos que se cancelaron el miércoles. El duelo de Valenciano ante Colón tuvo un cambio de escenario y se jugará en la cancha de Estudiantil de Santa Lucía. Ese día, también desde las 21.15, jugarán Concepción vs. Lomas; SEC vs. Unión y Aberastain vs. Bancaria.

Posiciones: Valenciano 12; Unión 10; Olimpia, Social y Concepción 9; SEC, UVT y Huarpes 7; Estudiantil y Caucetera 6; B° Rivadavia 5; Media Agua y Banco Hispano 4; Richet y Bancaria 3; Lomas 1; Aberastain, Sarmiento y Colón 0.