Apertura: Concepción visita a Unión para seguir arriba en el inicio de la 4ª fecha

La 4ª fecha del torneo Apertura de hockey sobre patines comenzará este martes desde las 21.45 con cuatro partidos. Concepción, uno de los tres líderes del certamen, visitará a Unión con la posibilidad de mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Los otros tres juegos del martes serán: Sarmiento vs. UVT; Huarpes vs. Colón y Caucetera ante Aberastain en cancha de Social.

La fecha se completará el miércoles con el partidazo de Olimpia y Valenciano, los otros punteros, se verán las caras en cancha de Unión. Esa noche también se medirán Lomas vs. Banco Hispano; Richet vs. SEC; Media Agua vs. Social y Bancaria vs Estudiantil.

Posiciones: Olimpia, Valenciano y Concepción 9, Unión 7; Social y SEC 6; B° Rivadavia 5; Huarpes, Media Agua y UVT 4; Estudiantil, Caucetera y Bancaria 3; Richet 2; Banco Hispano y Lomas 1; Aberastain, Sarmiento y Colón 0.