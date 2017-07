Apertura: Concepción puede dar la vuelta en su casa ante Aberastain

La penúltima fecha del torneo Apertura de hockey sobre patines puede coronar a su campeón en la noche del viernes. Concepción tiene todo servido para poder dar la vuelta ante su gente en su renovado estadio techado de la Villa Mallea.

El Azul jugará, desde las 21.30, ante Aberastain en uno de los cinco partidos de la jornada. Los locales necesitan sólo de un empate para coronarse ante un rival que no pasa por un gran momento. Un punto le bastará para festejar porque en caso de igualdad de puntos supera en sus rivales en el sistema olímpico. El Naranja pocitano es uno de los coleros del certamen y sólo sumó un triunfo y un empate en 16 partidos jugados.

La 18ª jornada del torneo se completará con Colón vs. Unión; Social vs. Richet; Banco Hispano vs. Olimpia y SEC vs. Estudiantil.

La fecha había comenzado el miércoles con Media Agua 0 - Sarmiento 4, Huarpes 2 - Lomas 5, B° Rivadavia 5 - Bancaria 3 y UVT 3 - Caucetera 8.

Posiciones: Concepción 41; Valenciano 39; Social 36; Olimpia, SEC y Unión 32; Banco Hispano 30; UVT y B° Rivadavia 27; Bancaria, Estudiantil y Richet 26; Caucetera 23; Lomas 16; Huarpes y Colón 11; Media Agua 10; Aberastain y Sarmiento 4.