Apertura: Concepción puede dar la vuelta el viernes en su flamante estadio techado

Concepción tendrá el viernes la gran chance de dar la vuelta olímpica ante su gente en el renovado estadio de la Villa Mallea. El Azul recibirá, desde las 21.30, a Aberastain con la necesidad de ganar para quedarse con el torneo Apertura de hockey sobre patines.

El CPC y Valenciano son los animadores del torneo que puede tener campeón una fecha antes del final. El Azul tiene dos puntos más que los de la Barraca que en esta oportunidad quedarán libres. Concepción debe ganarle a Aberastain, penúltimo con sólo cuatro puntos, para conseguir el título.

La 18ª jornada comenzará el miércoles a las 21.30 con Media Agua vs. Sarmiento, Huarpes vs. Lomas, B° Rivadavia vs. Bancaria y UVT vs. Caucetera.

El viernes, también desde las 21.30, se completará con el ya mencionado Concepción vs. Aberastain y otros cuatro duelos: Colón vs. Unión, Social vs. Richet, Banco Hispano vs. Olimpia y SEC vs. Estudiantil.

Posiciones: Concepción 41; Valenciano 39; Social 36; Olimpia, SEC y Unión 32; Banco Hispano 30; UVT 27; Bancaria, Estudiantil y Richet 26; B° Rivadavia 24; Caucetera 20; Huarpes y Colón 11; Media Agua 10; Aberastain 4; y Sarmiento 1.