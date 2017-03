Apertura: Concepción perdió el invicto y hay un nuevo líder en el Apertura

El torneo Apertura de hockey sobre patines abrió su cuarta jornada con la derrota de uno de los equipos que mandaban en la tabla. Concepción perdió con Unión que ahora es el nuevo líder del certamen.

Los de la Villa Mallea perdieron 3 a 1 en el Gigante de Rawson. CPC se puso en ventaja con el gol de Damián Páez, pero los locales revirtieron el resultado gracias a las conquistas de Lucas Peralta, José Zabala y Matías Pérez. Unión llegó a los diez puntos y deberá esperar por los resultados del miércoles para seguir siendo puntero.

Los otros resultados del martes fueron: Sarmiento 2 – UVT6; Huarpes 6 – Colón 4 y Caucetera 7 – Aberastain 4.

La fecha se completará este miércoles con: Olimpia vs. Valenciano (en cancha de Unión), Lomas vs. Banco Hispano; Richet vs. SEC; Media Agua vs. Social y Bancaria vs Estudiantil.

Posiciones: Unión 10; Olimpia, Valenciano y Concepción 9; UVT y Huarpes 7; Social, Caucetera y SEC 6; B° Rivadavia 5; Media Agua 4; Estudiantil y Bancaria 3; Richet 2; Banco Hispano y Lomas 1; Aberastain, Sarmiento y Colón 0.