Apareció un video motivacional para Perú en la previa del duelo ante Argentina

Un video motivador para el seleccionado de Perú, que invita a la reflexión y a la confianza, fue difundido a través de las redes sociales, en vísperas de su visita a la "Bombonera", donde el próximo 5 de octubre enfrentará al conjunto argentino por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Se trata de un video en el que se aprecian distintas imágenes del equipo peruano, ante la posibilidad de clasificar a un mundial luego de 35 años.

Perú está cuatro con 24 puntos, igual que la Argentina que, por diferencia de gol, está quinto y jugaría, por ahora un repechaje con Nueva Zelanda.

El video motivacional comienza diciendo: "Lo mío no es suerte ni un capricho del destino. Si he llegado adonde estoy y tengo lo que tengo es por esos valores que no necesitan público: la perseverancia, el esfuerzo y sacrificio".

También señala que "el éxito en cualquier ámbito de la vida llega efectivamente por la insistencia, por esa perseverancia que integramos en nuestro ser como una necesidad más", según reprodujo el diario El Comercio.

