Apareció Román: Riquelme rompió el silencio tras las declaraciones de Tevez

Juan Román Riquelme, ex jugador e ídolo de Boca Juniors, avisó que no le contestará a Carlos Tevez las fuertes declaraciones en su contra, al señalar que "no tengo nada que hablar porque sé cómo soy afuera de la cancha".

"Yo estoy tranquilo porque sé la clase de persona que soy", dijo Riquelme fuera de micrófono a un periodista de la señal de cable Fox Sports, quien divulgó sus dichos este viernes por la tarde.

Tevez hizo duras acusaciones contra Riquelme en una entrevista realizada el jueves por un programa de TyC Sports en China, donde juega el "Apache" desde comienzos de este año.

Entre otros dichos destinados a generar una fuerte polémica, Tevez aseguró que Román "afuera de la cancha deja mucho que desear" por sus continuas críticas para menospreciar al equipo "xeneize" cuando no obtiene buenos resultados.

También había mostrado su enojo por la permanente actitud de elogiar a River, el clásico rival, durante el exitoso ciclo técnico de Marcelo Gallardo: "El problema es cuando gana River y pierde Boca, porque siempre sale a decir qué bien juega el equipo de Gallardo".

"Me banqué un año y medio que Riquelme saliera a hablar de mí y de mis ex compañeros. Cuando salimos campeones, dijo que una Libertadores valía por diez campeonatos. Siempre nos tiraba para abajo y criticaba al cuerpo técnico y a los jugadores", había aformado Tevez.

"Siempre va a ser ídolo por lo que hizo en la cancha pero afuera deja mucho que desear. Como ídolo del club tiene la palabra más que autorizada, pero no le hace bien al club ni a los pibes que están jugando", fue otra dura frase del actual futbolista de Shanghai Shenhua.

