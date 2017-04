AFA en problemas: el cuerpo técnico de Martino realizó una demanda millonaria

Los colaboradores de Gerardo Martino en su paso por el seleccionado argentino le iniciaron un juicio a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y le reclaman más de tres millones de dólares.



Según la demanda, Jorge Pautasso, Adrián Coria y Raúl Marcovich solicitan entre todos 3.203.665,30 de la moneda estadounidense.



Los tres profesionales, patrocinadas por el abogado Daniel Crespo, le reclaman a la AFA todo el contrato, que finalizaba en octubre de este año, cuando concluyeran las Eliminatorias, con una cláusula de renovación automática si se clasificaba al Mundial de Rusia 2018.



Las partes tuvieron dos mediaciones para llegar a un entendimiento, pero no lograron ponerse de acuerdo y por eso los tres involucrados decidieron ir a juicio. En cambio, Gerardo Martino -con quien AFA también tenía una importante deuda- llegó a un acuerdo y la situación no se judicializará.



Junto a su equipo de trabajo, el 'Tata' renunció a principios de junio del año pasado, después de haber perdido la final de la Copa América de Estados Unidos ante Chile. En ese momento, la AFA no tenía autoridades y el armado del plantel que iba a ir a los Juegos Olímpicos de Brasil fue la gota que rebasó el vaso.



La mayoría de los clubes, incluso los del ámbito local, se mostraban reticentes a ceder a sus futbolistas para dicho compromiso. Con ese escenario, Martino tomó la determinación de comunicarle a Claudio Tapia -hoy presidente de AFA y el dirigente que estaba más cerca suyo- que daba un paso al costado. Al poco tiempo llegó Edgardo Bauza, que hoy también está en la cuerda floja.