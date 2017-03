¡A la caza del puntero! Comienza la quinta del Apertura y buscarán bajar a Valenciano

La quinta fecha del torneo Apertura de hockey sobre patines comenzará este martes con cuatro partidos que pueden modificar las principales posiciones del certamen. Unión, Concepción y Olimpia intentarán alcanzar el liderazgo que tiene Valenciano con puntaje ideal.

Los duelos de las 21.45 del martes serán Concepción vs. Lomas; SEC vs. Unión; Aberastain vs. Bancaria; y Olimpia ante Caucetera en cancha de Unión.

La fecha se completará el viernes, también desde las 21.45, Banco Hispano vs. Sarmiento; B° Rivadavia vs. Media Agua; Social vs. Huarpes; Estudiantil vs. Richet y Valenciano ante Colón en cancha de Unión.

Posiciones: Valenciano 12; Unión 10; Olimpia, Social y Concepción 9; SEC, UVT y Huarpes 7; Estudiantil y Caucetera 6; B° Rivadavia 5; Media Agua y Banco Hispano 4; Richet y Bancaria 3; Lomas 1; Aberastain, Sarmiento y Colón 0.