Otro destape de Anita Pauls: "Me desnudo porque tengo ganas"

Anita Pauls sigue provocando desde las redes sociales. La actriz posó desnuda en un jardín y tapándose los pechos con un zapallo. Además de agregar un video en el que se quita la remera y se arroja a la pileta.

"Temporada de alta cosecha", expresó Anita, desafiando a la censura de la red social por el contenido de la foto.

"No me cosifico, lo hago porque tengo ganas", dijo en el ciclo radial de Moskita Muerta..





"Gracias Pacha por otra temporada de Alta Cosecha #blessed"



"Si esa foto la hacen tres tipos no hay ningún problema, si lo hacen tres mujeres es un escándalo. Me tapo porque me lo pide la red social y porque socialmente enloquecen con un desnudo. Yo personalmente creo que no tiene nada de malo el desnudo, si no te gusta no lo mires", opinó la actriz.

"Si ponés a Tinelli vas a ver cosas infinitamente peores de lo que yo pueda llegar a mostrar de mi cuerpo. Desde siempre sé que el medio tiene un tema con la desnudez. Lo que pasa en portales y noticias, si a ellos les parece relevante me parece que habla más del medio que especula con eso, del que escribe esa nota y de un reflejo de la sociedad", reflexionó.