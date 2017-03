Oscar Parrilli explicó el ´apretar´ a los jueces de Cristina Fernández

El exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli se refirió este lunes a las nuevas escuchas a la expresidenta Cristina Kirchner que se filtraron y afirmó que cuando la exmandataria "dice ´apretar´ es exigirles a los jueces que investiguen" al exjefe de Operaciones de la ex-SIDE Antonio "Jaime" Stiuso."Cuando ella dice ´apretar´ es hacer lo que siempre hicimos, que es reclamar y exigirles a los jueces que investiguen a Stiuso, que es lo que estábamos conversando", sostuvo el dirigente del Frente para la Victoria.En diálogo con Radio Rivadavia, el exsecretario general de la Presidencia insistió en que "cuando la (ex) presidenta dice eso lo que se trata era de reclamar y exigir que esas causas avancen y se llegue a algún resultado"."Pero es como cuando dice ´matalo´, no es matalo, es hacer declaraciones y contar lo que es", agregó el exfuncionario nacional.Asimismo, Parrilli se quejó de la filtración de las escuchas que forman parte de una causa judicial que investiga presunto encubrimiento del procesado por tráfico de efedrina Ibar Pérez Corradi."Se sigue cometiendo un delito que es la filtración de las comunicaciones. No es que lo cometen los periodistas, sino que los delincuentes son los que han dejado trascender estas escuchas", bramó el exjefe del organismo de Inteligencia.Y concluyó: "Utilizan esto para seguir adelante con esta campaña mediática de desprestigio contra la (ex)presidenta".